Sky Nostalgie 03:35 bis 05:00 Krimi Der Killer und der Kommissar F, I, D 1972 20 40 60 80 100 Merken Für Kommissar Le Guen (Jean Gabin) war es die Krönung seiner Laufbahn bei der französischen Polizei. Kurz vor der Pensionierung konnte Le Guen einen alten Feind, den Schwerverbrecher Gassot (Fabio Testi), festnehmen. Doch die Freude währt nicht lange, denn Gassot gelingt es, auszubrechen. Für Le Guen ist klar, dass er nicht in den Ruhestand gehen kann, bevor der gefährliche Mehrfachmörder erneut hinter Gitter sitzt. Aber Gassot ist gerissen, und die Jagd nach ihm alles andere als einfach. Der französische Regisseur Denys de la Patellière fühlte sich in jedem Filmgenre zuhause, er drehte Komödien, Dramen und Kriegsfilme. Am bekanntesten ist vielleicht "Balduin, das Nachtgespenst", eine Film-Klamotte mit Louis de Funès. Allein sechsmal hat Patellière in seiner Karriere mit Jean Gabin, der Schauspiel-Ikone des französischen Kinos, zusammengearbeitet. So auch in dem Krimi "Der Killer und der Kommissar", wo Gabin den in seinem Ehrgefühl verletzten Kommissar Le Guen spielt. Sein Kontrahent, der trickreiche Killer Gassot, wird von dem Italiener Fabio Testi dargestellt. In Nebenrollen sind übrigens Uschi Glas (als Prostituierte Gerda) und ein blutjunger Gerard Depardieu zu sehen. An der Kamera stand Claude Renoir, Mitglied der berühmten Renoir-Künstlerfamilie, und einer der stilprägendsten Kameraleute des französischen Kinos ("Der Strom", "Barbarella"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Gabin (Le Guen) Fabio Testi (Gassot) Uschi Glas (Gerda) Bernard Blier (Tellier) Félix Marten (Campana) Jacques Richard (François) Gérard Depardieu (Polizeispitzel) Originaltitel: Le Tueur Regie: Denys de la Patellière Drehbuch: Denys de la Patellière, Pascal Jardin Kamera: Claude Renoir Musik: Hubert Giraud Altersempfehlung: ab 12

