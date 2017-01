Sky Nostalgie 18:45 bis 20:15 Western Dürstende Lippen USA 1953 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine Handvoll tapferer Siedler, deren Treck von Indianern angegriffen wurde, schließt sich auf dem Weg durch die Wüste ins sichere Fort versprengten Kavalleristen an. Gemeinsam überleben sie die Gefahren der Natur und die Bedrohung durch die Indianer. - Solides Western-Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Broderick Crawford (Sgt. Matt Trainor) Barbara Hale (Julia Lanning) Johnny Stewart (Little Knife) Lloyd Bridges (Jim Starbuck) Mickey Shaughnessy (Rusty Potter) George Mathews (Romany O'Rattigan) Hugh Sanders (Denver Kinnaird) Originaltitel: Last of the Comanches Regie: André De Toth Drehbuch: Kenneth Gamet Kamera: Ray Cory, Charles Lawton Musik: George Duning Altersempfehlung: ab 12