Sky Nostalgie 16:40 bis 18:45 Kriegsfilm Die Caine war ihr Schicksal USA 1954 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf einem fernöstlichen Seekriegsschauplatz während des Zweiten Weltkrieges: Captain Queeg, Kommandant des US-Minenräumers "Caine", ist offensichtlich paranoid und unzurechnungsfähig. Als es zu einem gefährlichen Zwischenfall kommt, geraten die beiden Offiziere Maryk und Keefer in einen schweren Gewissenskonflikt zwischen militärischer Disziplin und dem eigenen Gewissen. Sie entheben Queeg seines Kommandos - und landen wegen Meuterei vor dem Kriegsgericht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Humphrey Bogart (Kapitän Leutnant Queeg) José Ferrer (Leutnant Greenwald) Van Johnson (Leutnant Steve Maryk) Fred MacMurray (Leutnant Tom Keefer) Robert Francis (Fähnrich Willie Keith) May Wynn (May Wynn) Tom Tully (Captain DeVriess) Originaltitel: The Caine Mutiny Regie: Edward Dmytryk Drehbuch: Stanley Roberts Kamera: Franz F. Planer Musik: Max Steiner Altersempfehlung: ab 12