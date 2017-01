Sky Nostalgie 14:50 bis 16:40 Filme ... und morgen fahrt ihr zur Hölle I, F, D 1967 20 40 60 80 100 Merken Die Amerikaner Sesam (Frederick Stafford), Petrowski und Rolman fliehen aus einem deutschen Gefangenenlager in Holland. Ihr Ziel: Amsterdam. Dort lagern in einer deutschen Kommandantur Diamanten von unschätzbarem Wert. Mit dem Raub der Schmuckstücke wollen sich die Gangster einen schönen Lebensabend sichern. - Temporeich inszeniert und mit der Musik von Ennio Morricone und Bruno Nicolai unterlegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frederick Stafford (Joe Mortimer ?Sesam?) Curd Jürgens (General von Keist) Daniela Bianchi (Christina von Keist) John Ireland (O'Connor) Helmuth Schneider (SS-General Hassler) Michel Constantin (Petrowski) Adolfo Celi (Rolman) Originaltitel: Dalle Ardenne all'inferno Regie: Alberto De Martino Drehbuch: Alberto de Martino, Dino Verde, Vincenzo Flamini Kamera: Giovanni Bergamini Musik: Ennio Morricone, Bruno Nicolai Altersempfehlung: ab 16