Sky Nostalgie 08:55 bis 11:35 Kriegsfilm Die Brücke am Kwai GB, USA 1957 Nach dem Roman von Pierre Boulle Stereo 16:9 Englische Kriegsgefangene sollen im Dschungel für die Japaner eine Brücke bauen. Den kommandierenden Oberst Nicholson (Alec Guinness) packt der Ehrgeiz: Um die westliche Überlegenheit zu demonstrieren, will er eine perfekte Brücke bauen. Auch, wenn sie für den Feind ist. - David Leans Meisterwerk, ausgezeichnet mit sieben Oscars. Bildergalerie Schauspieler: Alec Guinness (Colonel Nicholson) William Holden (Major Shears) Jack Hawkins (Major Warden) Sessue Hayakawa (Lagerkommandant Saito) James Donald (Major Clipton) Geoffrey Horne (Lieutenant Joyce) André Morell (Oberst Green) Originaltitel: The Bridge on the River Kwai Regie: David Lean Drehbuch: Michael Wilson, Carl Foreman Kamera: Jack Hildyard Musik: Malcolm Arnold