Sky Emotion 07:05 bis 08:35 Drama Ginger & Rosa GB, DK, CDN, CR 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken London, 1962: Die beiden Freundinnen Ginger und Rosa (Elle Fanning, Alice Englert) rebellieren gegen ihre Eltern und die gesellschaftlichen Konventionen. Doch ihre Freundschaft bricht auseinander, als Rosa mit Gingers Vater eine Affäre anfängt, während Ginger die Welt retten will und sich gegen den drohenden Atomkrieg engagiert. - Bewegendes Drama, bis in die Nebenrollen stark besetzt mit Annette Bening und "Mad Men"-Star Christina Hendricks. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elle Fanning (Ginger) Alice Englert (Rosa) Annette Bening (Bella) Oliver Platt (Mark II) Timothy Spall (Mark) Christina Hendricks (Natalie) Alessandro Nivola (Roland) Originaltitel: Ginger & Rosa Regie: Sally Potter Drehbuch: Sally Potter Kamera: Robbie Ryan Altersempfehlung: ab 12