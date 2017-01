Classica 03:55 bis 06:00 Musik Das New York Philharmonic in Pjöngjang D 2008 Stereo 16:9 Merken Im Sommer 2007 erhielt das New York Philharmonic eine außergewöhnliche Einladung: Nordkorea, das am meisten vor der restlichen Welt verschlossene Land, lud das Orchester und seinen Chefdirigenten Lorin Maazel ein, in der Hauptstadt Pjöngjang ein Konzert zu geben. Im Februar 2008 stiegen 200 Orchestermusiker und über 100 Journalisten aus einer Chartermaschine am Flughafen von Pjöngjang. Sie nahmen an einem wahrhaft historischen Ereignis teil: am ersten Auftritt eines US-amerikanischen Orchesters in der Demokratischen Volksrepublik Korea. Werke von Wagner, Dvorák, Gershwin, Bizet, Bernstein - und das koreanische Volkslied "Arirang". In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das New York Philharmonic in Pjöngjang

