Classica 02:15 bis 03:15 Dokumentation Sergiu Celibidache in St. Florian D 1993 Stereo 16:9 Merken 1993 dirigierte Sergiu Celibidache Anton Bruckners f-Moll-Messe in der Stiftskirche St. Florian, unter deren Orgel Bruckner begraben liegt. Der Film dokumentiert die Einstudierung der Messe von der ersten Chorprobe in München bis zur Aufführung in St. Florian. Auf den Proben und in Gesprächen erläutert Celibidache sein Verhältnis zu Bruckner und seinem Werk. Mit Margaret Price (Sopran), Doris Soffel (Alt), Peter Straka (Tenor), Matthias Hölle und Hans Sotin (Bass), dem Philharmonischen Chor München und den Münchner Philharmonikern. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Margaret Price (Sopran), Doris Soffel (Alt), Peter Straka (Tenor), Matthias Hölle (Bass), Hans Sotin (Bass) Originaltitel: Sergiu Celibidache in St. Florian Musik: Anton Bruckner