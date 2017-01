Sky Sport 2 21:30 bis 23:30 Handball Handball: Velux EHF Champions League THW Kiel - Orlen Wisla Plock (PL), Gruppenphase, 9. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken 90. Nordderby verloren, 91. Nordderby gewonnen: Innerhalb von drei Tagen revanchierte sich der THW Kiel beim Rivalen SG Flensburg-Handewitt für die deutliche 22:30-Heimklatsche. Im zweiten CL-Duell der Nordlichter blieben die "Zebras" mit 26:25 die strahlenden Sieger und spuckten der SG kurz vor der WM-Pause in die Suppe. "Es macht mich stolz, wie wir nach dem Debakel am vergangenen Sonntag reagiert haben. Die Einstellung war viel besser", bilanzierte THW-Coach Alfred Gislason. Während die Flensburger bereits ihr CL-Jahr 2016 abgeschlossen haben, müssen die Kieler nochmal gegen Orlen Wisla Plock ran. Holt der THW gegen die Polen vor der Pause zwei wichtige Punkte? Kommentar: Karsten Petrz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie