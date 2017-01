Sky Cinema +1 10:45 bis 12:30 Komödie Die Highligen drei Könige USA 2015 Nach einer Vorlage von Jonathan Levine 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die drei Freunde Ethan, Isaac und Chris (Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen, Anthony Mackie) feiern jeden Heiligabend eine heiße Party. Doch damit ist bald Schluss: Chris ist als Footballstar zu bekannt und Isaac will mit Freundin Betsy (Jillian Bell) eine Familie gründen. Zum Abschluss ihrer Tradition wollen die Kumpel den legendären Nussknacker-Ball unsicher machen. Wie gut, dass Betsy den Jungs ein kleines Drogenpaket geschnürt hat, das den Abend zur "highligen Nacht" macht. - Anarchischer Weihnachtsspaß: Zugedröhnt lassen Joseph Gordon-Levitt und Seth Rogen das Fest der Liebe komplett aus dem Ruder laufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gordon-Levitt (Ethan) Seth Rogen (Isaac) Anthony Mackie (Chris) Lizzy Caplan (Diana) Jillian Bell (Betsy) Mindy Kaling (Sarah) Michael Shannon (Mr. Green) Originaltitel: The Night Before Regie: Jonathan Levine Drehbuch: Evan Goldberg, Kyle Hunter, Jonathan Levine, Ariel Shaffir Kamera: Brandon Trost Musik: Marco Beltrami, Miles Hankins Altersempfehlung: ab 16

