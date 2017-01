Sky Atlantic HD 23:00 bis 23:55 Serien Gomorrha - Die Serie Folge: 9 Der gute Soldat I, D 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mithilfe des von ihm eingesetzten Bürgermeisters kommt Genny (Salvatore Esposito) zu neuer Macht im Clan. Doch Ciro (Marco D'Amore) fällt ihm in den Rücken: Er ordnet einen Mord an, der Genny und den Savastano-Clan in eine neue Auseinandersetzung mit den Contes stürzen könnte. - Schockierend realistische Mafiaserie nach dem gleichnamigen Bestseller von Roberto Saviano. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco D'Amore (Ciro Di Marzio) Fortunato Cerlino (Pietro Savastano) Marco Palvetti (Salvatore Conte) Maria Pia Calzone (Immacolata Savastano) Salvatore Esposito (Genny Savastano) Walter Lippa (Carlucciello ò Pescivendol) Ivan Boragine (Michele Casillo) Originaltitel: Gomorra Regie: Claudio Cupellini Drehbuch: Ludovica Rampoldi Kamera: Paolo Carnera, Michele D'Attanasio Musik: Mokadelic Altersempfehlung: ab 12