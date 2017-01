Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:00 Serien Deckname Quarry Untergetaucht USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Suggs (Kurt Yaeger) ist immer noch auf freiem Fuß. Mac und Joni (Logan Marshall-Green, Jodi Balfour) tauchen deshalb erstmal in einem abgelegenen Motel unter. Dessen Besitzer Harlow (Bill Irwin) erweist sich als ausgesprochen freundlich, doch dummerweise steckt er bis zum Hals in Schwierigkeiten. In Memphis stattet unterdessen Suggs der Zeitungsredaktion, in der Joni arbeitet, einen ungebetenen Besuch ab. - Vom Vietnamveteran zum Auftragskiller: Serienspannung im 70er-Look, von den Machern von "True Detective" und "Banshee". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Logan Marshall-Green (Quarry) Jodi Balfour (Joni) Peter Mullan (The Broker) Nikki Amuka-Bird (Ruth) Damon Herriman (Buddy) Edoardo Ballerini (Karl) Aoibhinn McGinnity (Mary) Originaltitel: Quarry Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: Michael Fuller, Max Allan Collins, Graham Gordy Musik: Kris Dirksen Altersempfehlung: ab 16