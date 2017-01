Sky Atlantic HD 14:05 bis 15:05 Serien Treme Shame, Shame, Shame USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit dem Hurrikan vermisst Antoine (Wendell Pierce) immer noch seine Posaune. Ein japanischer Hilfsfonds will ihm ein neues Instrument schenken. Indessen lädt Creighton (John Goodman) ein Video bei Youtube hoch, das Präsident Bush auffordert, seine Hilfsversprechen für die Stadt einzuhalten. Bei einer Parade, an der auch Sonny und Annie teilnehmen, werden Menschen beschossen. Und in einem Musikladen entdeckt Antoine seine eigene Posaune. - Starbesetzte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khandi Alexander (Ladonna Batiste-Williams) Rob Brown (Delmond Lambreaux) Kim Dickens (Janette Desautel) Michiel Huisman (Sonny) Lucia Micarelli (Annie) Clarke Peters (Albert Lambreaux) Wendell Pierce (Antoine Batiste) Originaltitel: Treme Regie: Christine Moore Drehbuch: Lolis Eric Elie