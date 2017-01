Sky Atlantic HD 13:05 bis 14:05 Serien Treme At the Foot of Canal Street USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Antoine (Wendell Pierce) hat sich am Mund verletzt und befürchtet, nie mehr Posaune spielen zu können. LaDonna (Khandi Alexander) erkennt seine existentielle Notlage. Sie bietet ihrem Ex an, sich seine Zähne von ihrem neuen Mann Larry (Lance E. Nichols), einem Zahnarzt, richten zu lassen. Indes will Straßenmusiker Sonny (Michiel Huisman) nach Texas, verbietet seiner Freundin Annie (Lucia Micarelli) aber in New Orleans mit anderen Pianospielern zu arbeiten. - Starbesetzte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khandi Alexander (Ladonna Batiste-Williams) Lucia Micarelli (Annie) Clarke Peters (Albert Lambreaux) Wendell Pierce (Antoine Batiste) Rob Brown (Delmond Lambreaux) Kim Dickens (Janette Desautel) Michiel Huisman (Sonny) Originaltitel: Treme Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: George Pelecanos