Sky Atlantic HD 10:00 bis 11:00 Serien Big Love Scheidung USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit Barbaras (Jeanne Tripplehorn) Träumen von einer veränderten Kirche wird Bill (Bill Paxton) nicht warm, doch diese engagiert im Gegenzug einen mormonischen Feministen. Der Beziehung zu ihrer Mutter tut Barbara damit keinen Gefallen. - Preisgekrönte Serie, die Einblick in den Familienalltag eines mormonischen Polygamisten gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Paxton (Bill Henrickson) Jeanne Tripplehorn (Barb Henrickson) Chloë Sevigny (Nicolette Grant) Ginnifer Goodwin (Margene Heffman) Douglas Smith (Ben Henrickson) Grace Zabriskie (Lois Henrickson) Mary Kay Place (Adaleen Grant) Originaltitel: Big Love Regie: Howard Deutch Drehbuch: Will Scheffer, Mark V. Olsen Musik: Anton Sanko Altersempfehlung: ab 12