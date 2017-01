Sky Atlantic HD 07:05 bis 08:40 Krimiserie The Wire Die Welt dreht sich weiter USA 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bürgermeister Carcetti (Aidan Gillen) hat erfahren, dass der Serienkiller-Fall eine Erfindung war, um ihm Finanzmittel zu entlocken. Nun fodert Carcetti personelle Konsequenzen. Um die illegale Abhörmaßnahme zu vertuschen, schlägt die Staatsanwaltschaft Marlos Anwalt einen Deal vor, der ihn vor dem Knast bewahren könnte. - Das Ende der letzten Staffel: innovativer und preisgekrönter Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Jimmy McNulty) Clarke Peters (Lester Freamon) Sonja Sohn (Kima Greggs) Idris Elba (Stringer Bell) Reg E. Cathey (Norman Wilson) Wood Harris (Avon Barksdale) Robert Wisdom (Howard Colvin) Originaltitel: The Wire Regie: Clark Johnson Drehbuch: David Simon, David Simon, David Simon, Edward J. Burns Kamera: David Insley Altersempfehlung: ab 12