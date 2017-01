Sky Atlantic HD 06:05 bis 07:05 Krimiserie The Wire Späte Einsichten USA 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Polizei gelingt ein großer Schlag gegen Marlos Bande. Vom Gefängnis aus erteilt Marlo (Jamie Hector) Befehle, um die Verräter zu beseitigen. Reporter Templeton hat mit seinen erfundenen Artikeln großen Erfolg. Doch Redakteur Haynes nimmt die Storys genauer unter die Lupe. - Der innovative und preisgekrönte Krimiserienhit um den Kampf gegen das Verbrechen in Baltimore. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Det. James 'Jimmy' McNulty) Reg E. Cathey (Norman Wilson) John Doman (Acting Commissioner William A. Rawls) Aidan Gillen (Mayor Thomas 'Tommy' Carcetti) Clark Johnson (City Editor Augustus 'Gus' Haynes) Deirdre Lovejoy (Asst. State's Atty. Rhonda Pearlman) Thomas McCarthy (Scott Templeton) Originaltitel: The Wire Regie: Joe Chappelle Drehbuch: David Simon, George Pelecanos, David Simon, George Pelecanos Kamera: David Insley Altersempfehlung: ab 12