Sky Atlantic HD 05:30 bis 06:05 Dokumentation Waisen des Ebola USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die beispiellose Ebola-Epidemie in West-Afrika 2014 hat tausende von Kindern zu Waisen gemacht. Die Dokumentation folgt über vier Monate dem 12-jährigen Abu aus einem Dorf in Sierra Leone, der acht Familienmitglieder durch die Seuche verloren hat und sein Leben woanders neu anfangen musste. Vom Höhepunkt der Epidemie im Dezember 2014 bis zur Wiedereröffnung der Landschulen im April 2015, zeigt Abus Geschichte den unglaublichen Mut der betroffenen Ebola-Waisen, die sich mit ihrer Vergangenheit versöhnen müssen, um ein neues Leben zu beginnen. - Erschütternde Dokumentation über die Kinder der Opfer der beispiellosen Ebola-Epidemie in West-Afrika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Orphans of Ebola Regie: Ben Steele Drehbuch: Ben Steele Kamera: Ben Steele Altersempfehlung: ab 12