National Geographic Wildlife 02:25 bis 03:10 Dokumentation Animal Fight Club Leoparden, Wildschweine und Knallkrebse GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Zuschauer ist wieder ganz nah dran, wenn sich Tiere in den unwirtlichsten Gegenden der Welt innerhalb ihrer Gattung bis aufs Blut bekriegen. Im frostigen Sibirien etwa kämpfen mächtige Steinadler um die stets knappe Nahrung. Leoparden versuchen, sich gegenseitig in Stücke zu reißen, um in der Serengeti zu überleben. Und Schraubenziegen verhaken sich mit ihren Hörnern auf fast 1.000 Metern Höhe in einem tödlichen Zweikampf. Je härter die Wildnis ist, desto brutaler werden auch die Überlebenskämpfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Fight Club