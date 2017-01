National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:45 Dokumentation Tierische Freundschaften Die Superkatze USA 2014 2017-01-07 05:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Die besten Geschichten schreibt das Leben, ganz besonders dann, wenn sie so schön wie Märchen sind: Es war einmal ein Junge namens Jeremy. Doch ein böser Hund wollte dem Kind an den Kragen und hätte es beinahe attackiert - wäre da nicht Tara gewesen, die Hauskatze der Familie. Seitdem sie ihn vor der zähnefletschenden Bestie beschützt hat, sind die beiden unzertrennlich. Umgekehrt kümmert sich ein Mann liebevoll und fürsorglich um ein Reh, während die Hündin Piper das Zicklein GP in ihre Obhut genommen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends