National Geographic Wildlife 14:30 bis 15:20 Dokumentation Das Leben des Puma CDN 2011 2017-01-19 20:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Mitten in der Wildnis des dünn besiedelten Bundesstaates Wyoming liegt Jackson Hole, das Tor zu einem der schönsten Naturparks der USA. Auch Pumas durchstreifen das rund 2.000 Meter hoch gelegene Gebiet. Lange Zeit waren Pumas hier ausgestorben. Erst ein Auswilderungsprogramm sorgte dafür, dass die faszinierenden Katzen in Jackson Hole wieder heimisch wurden. "Das Leben des Puma" begibt sich auf die Spuren der Heimkehrer. Mithilfe hochmodernen Hightech-Equipments und neuester Erkenntnisse der Verhaltensforschung entstand ein packendes Porträt über die Silbernen Löwen des Wilden Westens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Cougar