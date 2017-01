Junior 19:05 bis 19:35 Kinderserie Pippi Langstrumpf Folge: 9 Pippi und der Spunk S, D 1968 Stereo 16:9 Merken Pippi kommt ein neues Wort in den Sinn, von dessen Klang sie total fasziniert ist: "Spunk" zergeht ihr noch mehr auf der Zunge als die Frühstückstorte. Sie weiss aber nicht, was Spunk bedeutet, daher macht sie sich auf die Suche nach dem geheimnisvollen Wesen. Leidtragende ist wieder einmal Tante Bruselius, die in Pippis Spunkfalle gerät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Inger Nilsson (Pippi Langstrumpf) Pär Sundberg (Tommi) Maria Persson (Annika) Margot Trooger (Tante Bruselius) Hans Clarin (Donner-Carl) Paul Esser (Blom) Beppe Wolgers (Pippis Vater) Originaltitel: Pippi Langstrumpf Regie: Olle Hellbom Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Kalle Bergholm Musik: Georg Riedel, Konrad Elfers, Jan Johannson