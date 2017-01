Junior 14:20 bis 14:45 Trickserie Kein Keks für Kobolde Eine Hand wäscht die andere D, B, AUS 2012 Stereo 16:9 Merken Der Komposthaufen des Campingplatzes ist für die Kobolde extrem verlockend. Aber Gelbschopt umgibt ihn fein säuberlich mit Maschendraht und installiert als besonderen Clou auch noch eine Kamera, die ihm anzeigen soll, wer sich den Abfällen unrechtmäßig nähert. Können die Kobolde die Kamera austricksen? Können sie unter dem Maschendraht durchschlüpfen? Oder können sie nicht vielleicht auch einmal die Hilfe von denen in Anspruch nehmen, die sie recht eigentlich überhaupt nicht leiden können: die Maulwürfe. Denn durch deren Tunnel lässt sich doch vielleicht ein Weg in den Komposthaufen finden! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Marc Wasik Drehbuch: Cleon Prineas Musik: Guy Michelmore