Junior 13:05 bis 13:15 Trickserie Sherlock Yack - Der Zoodetektiv Wer wollte Frau Fuchsberger ausschalten? F, D 2012 Stereo 16:9 Hermione will sich in dem neuen Beautynator von Frau Fuchsberger verschönern lassen. Doch, oh Schreck, der Apparat faucht und stinkt und es gibt einen Kurzschluss. Eine wütende, völlig zerzauste Hermione krabbelt daraus hervor. Sherlock Yack, der zum Unglücksort geeilt kommt, findet eine ausgelaufene Dose Biowachs im Getriebe des Beautynators. Hermione ist sofort sicher, dass kann nur die Gazelle verursacht haben, die sich rächen wollte, weil Frau Fuchsberger sie entlassen hat. Ob Hermione damit richtig liegt? Sprecher: Rainer Schmitt (Sherlock Yack) Tanja Schumann (Hermione) Eckard Dux (Ball of Purity) Ben Hecker (Gorilla) Michael Grimm (Old Horse) Martin May (Chihuahua) Jürgen Uter (Känguru) Originaltitel: Sherlock Yack, Zoo-Détective Regie: Sophie Decroisette, Jérôme Mouscadet Drehbuch: Michel Amelin, Stéphane Melchior-Durand, Jean Rémi-François, Bruno Merle Musik: Score Factory