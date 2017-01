Junior 11:25 bis 11:50 Trickserie Flipper & Lopaka Der Eindringling GB, AUS 2005 Stereo Merken Häuptling Kapuna hat für die Dorfleute am Strand von Iloka ein Badehäuschen mit immer heißem Wasser errichtet. Doch seine Konstruktion ist nicht so genial, wie er denkt. Plötzlich treten Erdstöße auf, die Iloka und die Unterwasserwelt in Unruhe versetzen. Flipper kann sich diese merkwürdigen Beben nicht erklären und sucht Rat bei Kerava. Der warnt Flipper auf geheimnisvolle Weise vor einem Eindringling. Lopaka und Flipper können sich nicht vorstellen, wen Kerava meinen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flipper & Lopaka Regie: Yoram Gross Drehbuch: Ray Harding, Michael Maurer, Paul Lacy, David Witt, John Palmer, Athol Henry Musik: Guy Gross

