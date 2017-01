Junior 08:25 bis 08:45 Trickserie Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden Das Videospiel USA, CDN 2010 Stereo 16:9 Merken 117 A Chuck und seine Freunde langweilen sich entsetzlich. Da kommt der Spielzeugerfinder Games Trailer vorbei und überlässt ihnen sein neu erfundenes Videospiel, damit sie es testen. Doch als das Spiel bald darauf seinen Geist aufgibt, beschließen Chuck und seine Freunde, die Sache draußen fortzusetzen. 117 B Rallye ist mal wieder zu Besuch. Chuck möchte seinem Bruder zeigen, dass er nicht mehr klein ist und sich nicht mehr mit Kinderspielen abgibt. Also verbringen er und seine Freunde eine ganze Woche mit Truckrennen, wie es die Großen tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends Regie: Romain Villemaine Musik: Jacques Davidovici Altersempfehlung: ab 6