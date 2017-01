Hollywood-Rückkehrer Larry (Adam Sandler) ist mit Gattin (Salma Hayek) und Familie in seinen Heimatort zurückgezogen. Auch seine alten Kindheitskumpels (u.a. Kevin James, Chris Rock, David Spade) sind noch da. Und da es der letzte Schultag des Jahres ist, steht der Ort Kopf. Dabei wollen die Erwachsenen in Sachen Spaß keineswegs den Jüngeren den Vortritt lassen - und starten in einen Tag voller chaotischer Zwischenfälle. - Teil 2 der ausgelassenen Hitkomödie, in dem Adam Sandler mit vielen Comedy-Kollegen wieder deftige Späße treibt. In Google-Kalender eintragen