Sky Action 04:45 bis 06:30 Actionfilm Enemies - Welcome to the Punch GB, USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Beim erfolglosen Versuch, den Verbrecher Jacob Sternwood (Mark Strong) und dessen Bande festzunehmen, wurde Cop Max Lewinsky (James McAvoy) vor Jahren schwer verletzt. Nun bekommt er eine neue Chance. Denn Sternwood verlässt sein Versteck, um seinen Sohn zu besuchen, der nach einem verpatzten Raubüberfall in einem Londoner Krankenhaus liegt. Doch Lewinskys neue Jagd auf seinen Erzfeind läuft schon bald aus dem Ruder. - Action- und spannungsreicher Thriller mit starken Darstellern, mitproduziert von Starregisseur Ridley Scott. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James McAvoy (Max Lewinsky) Mark Strong (Jacob Sternwood) Andrea Riseborough (Sarah Hawks) Johnny Harris (Dean Warns) Daniel Mays (Nathan Bartnick) David Morrissey (Thomas Geiger) Peter Mullan (Roy Edwards) Originaltitel: Welcome to the Punch Regie: Eran Creevy Drehbuch: Eran Creevy Kamera: Ed Wild Musik: Harry Escott Altersempfehlung: ab 16

