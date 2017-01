Sky Action 01:15 bis 03:10 Krimi Der Wolf hetzt die Meute USA 1984 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Detective Block (Clint Eastwood) hat eine Menge Ärger: Ein sadistischer Frauenkiller macht den Rotlichtbezirk von New Orleans unsicher. Auch privat läuft bei ihm so einiges schief. Seit ihn seine Frau verlassen hat, sucht er Trost bei Prostituierten. Als sich die Morde häufen, fällt der Verdacht auf ihn selbst. - Beklemmende Killerjagd mit Clint Eastwood in einer mutigen Rolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Wes Block) Geneviève Bujold (Beryl Thibodeaux) Dan Hedaya (Det. Molinari) Alison Eastwood (Amanda Block) Jennifer Beck (Penny Block) Marco St. John (Leander Rolfe) Rebecca Perle (Becky Jacklin) Originaltitel: Tightrope Regie: Richard Tuggle Drehbuch: Richard Tuggle Kamera: Bruce Surtees Musik: Lennie Niehaus Altersempfehlung: ab 16