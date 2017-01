Nach einer Herztransplantation verabschiedet sich FBI-Cop McCaleb (Clint Eastwood) in den vorzeitigen Ruhestand. Eines Tages bittet ihn die junge Graciella (Wanda De Jesus), den Mörder ihrer Schwester zu suchen. McCaleb lehnt zunächst ab. Dann aber erfährt er, dass in seiner Brust das Herz der Toten schlägt. - "Dirty Harry" Eastwood in einem souveränen Actionkrimi mit ironischen Untertönen, nach dem Bestseller von Michael Connelly. In Google-Kalender eintragen