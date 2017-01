Sky Action 05:45 bis 07:40 Thriller 88 Minutes USA, D, CDN 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor neun Jahren überführte Psychiater Jack Gramm (Al Pacino) den "Schlächter von Seattle". Aber kurz vor dessen Hinrichtung schreckt ein Nachahmungstäter die Stadt auf. Oder brachte Gramm am Ende den falschen Mann in die Todeszelle? Während der Forensiker alle Fehler weit von sich weist, droht ein anonymer Anrufer, ihn zu ermorden. Nur 88 Minuten bleiben Gramm, um den Killer zu stoppen. - Raffinierter Echtzeitthriller vom Regisseur von "Kurzer Prozess - Righteous Kill". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Al Pacino (Jack Gramm) Alicia Witt (Kim Cummings) Leelee Sobieski (Lauren Douglas) Amy Brenneman (Shelly Barnes) Deborah Kara Unger (Carol Lynn Johnson) Ben McKenzie (Mike Stempt) William Forsythe (Frank Parks) Originaltitel: 88 Minutes Regie: Jon Avnet Drehbuch: Gary Scott Thompson Kamera: Denis Lenoir Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 16