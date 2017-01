Sky Bundesliga 04:00 bis 05:00 Sport Insider - Die Sky Sport Dokumentation Ultras D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wie kommt es, dass die Ultras in der Öffentlichkeit vor allem als Angst einflößende Chaoten wahrgenommen werden, während sie sich selbst als leidenschaftliche Fans sehen, die sich mit Choreographien und lautstarker Unterstützung für ihren Verein engagieren? Dieser Frage geht Klaus Fiedler in seiner Dokumentation nach. Er wundere sich, "dass die öffentliche Wahrnehmung der Ultras eine völlig andere ist als die des Stadiongängers", erklärt der Autor, "das ist das Grundmotiv des Films." Fiedler lässt die Protagonisten der Diskussion wie Innenminister Hans-Peter Friedrich, Andreas Rettig als DFL-Geschäftsführer, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sowie die Ultras selbst zu Wort kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Insider

