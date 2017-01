Sky Bundesliga 02:00 bis 04:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hamburger SV - FC Schalke 04, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Am Samstag beim Spiel Wolfsburg - Frankfurt hatte er seinen letzten Auftritt als Sky Experte, ab sofort kümmert sich Heribert Bruchhagen nur noch als Vorstandsvorsitzender um den schlingernden HSV. Trotz der jüngsten 1:3-Niederlage in Mainz und dem Rückfall auf Platz 17 ist Bruchhagen "sehr optimistisch, dass wir in der Rückserie die Wende schaffen". Damit diese Aufgabe etwas leichter wird, wären ein oder drei Punkte gegen Schalke ganz hilfreich. Die Gäste allerdings sind in Hamburg auf einen Sieg aus, denn das jüngste 1:1 zu Hause gegen Freiburg waren laut S04-Coach Markus Weinzierl "zwei Punkte zu wenig". Diese Zähler wollen sich die Schalker nun in Hamburg holen. Kommentar: Oliver In Google-Kalender eintragen Bildergalerie