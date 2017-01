Sky Bundesliga 20:00 bis 22:00 Fußball Fußball: Bundesliga SV Darmstadt 98 - Hamburger SV, 13. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Der FC Schalke ist nicht der Maßstab für Darmstadt 98. So wollte sich Norbert Meier nach dem 1:3 in Gelsenkirchen auch "nicht grämen", denn er hatte "eine sehr ordentliche Leistung" gesehen. Gegen den HSV sind die Voraussetzungen nun ganz andere. Die Hamburger, aktuell Letzter und bislang sieglos, sind ein direkter Abstiegskonkurrent. In diesem Duell zählt eine gute Leistung nichts, wenn nicht auch das Ergebnis stimmt. So war HSV-Coach Markus Gisdol mit dem 2:2 im Abstiegs-Derby gegen Werder "unzufrieden", obwohl er die Leistung als "okay" einstufte. Gisdol ist aber sicher: "Wenn wir so weiterspielen, werden wir unsere Punkte machen." Moderation: Esther Sedl In Google-Kalender eintragen Bildergalerie