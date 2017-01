Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: Bundesliga Bayer Leverkusen - Hamburger SV, 2. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken René Adler ist seit vier Jahren beim HSV und wundert sich immer noch über den "Wahnsinn in Hamburg". Der Keeper versteht die "Rieseneuphorie" an der Elbe nicht. Nun, das Team wurde mit Filip Kostic, Bobby Wood und Alen Halilovic teuer verstärkt und Lothar Matthäus traut dem HSV sogar die Europa League zu. Ob der Sky Experte diese Einschätzung nach dem 1:1 gegen Ingolstadt beibehält, ist jedoch fraglich. HSV-Coach Bruno Labbadia musste zugeben, "insgesamt haben wir als Mannschaft nicht so gut funktioniert". Sein Leverkusener Kollege Roger Schmidt sah dagegen "ein gutes erstes Bundesligaspiel" von seinem Team. Nur stand am Ende trotzdem eine 1:2-Pleite in Gladbach. Ko In Google-Kalender eintragen Bildergalerie