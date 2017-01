Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hamburger SV - FC Ingolstadt 04, 1. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Filip Kostic, Alen Halilovic, Bobby Wood - dank der Zuwendungen von Investor Klaus-Michael Kühne konnte der HSV auf dem Transfermarkt richtig zuschlagen. Mit seinen Neuzugängen ist Bruno Labbadia jedenfalls sehr zufrieden. Der HSV-Coach geht daher "mit großen Hoffnungen in die Saison". Trotzdem bleibt Labbadia vorsichtig und will nicht "vollmundig irgendwelche Dinge bezüglich eines Tabellenplatzes" ankündigen. Klar ist aber, dass intern die Ziele so gesteckt sind, dass die Mannschaft sich gegenüber Platz zehn verbessern und am besten die Qualifikation für die Europa League schaffen soll. Das Ziel des Auftaktgegners Ingolstadt lautet schlicht und einfach: Klassenerhalt. Kommentar: Tors In Google-Kalender eintragen Bildergalerie