TNT-Serie 02:30 bis 03:10 Actionserie The Last Ship Hausbesuch USA 2016 16:9 In der dritten Staffel erfährt Michener, dass Chinas Präsident Peng das Heilmittel zurückgehalten haben soll, anstatt es in Asien zu verteilen. Zudem bricht in Japan eine neue Welle der "Roten Grippe" aus, und diesmal scheint das Virus mutiert zu sein. Mit der Bedrohung einer neuen Pandemie braucht Chandler Rachels Hilfe dringender denn je, doch deren Schicksal ist ungewiss. Schauspieler: Bridget Regan (Sasha Cooper) LaMonica Garrett (LT. TAO Cameron Burk) Ayako Fujitani (Kyoko) Branton Box (Captain Hicks) Cameron Fuller (ASW Wright) Stephen Oyoung (Lau Hu) Fernando Chien (President Peng Wu) Originaltitel: The Last Ship Regie: Paul Holahan Drehbuch: Nic Van Zeebroeck