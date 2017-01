TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Serien Hell on Wheels Elixier des Lebens USA 2015 16:9 Merken Während eines religösen Festes in Chinatown kommt es erneut zu unerwarteten Streikaktionen. Cullen unterrichtet Chang darüber, dass Tao fortan die Lohnabrechnungen übernehmen wird. In Laramie wendet sich indes Louise Ellison hilfesuchend an Eva. Zudem konfrontiert Cullen den Schweden und Durant zieht Maggie in seine neuesten Vorhaben mit hinein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannan) Colm Meaney (Thomas 'Doc' Durant) Christopher Heyerdahl (The Swede) Robin McLeavy (Eva) Jennifer Ferrin (Louise Ellison) Phil Burke (Mickey McGinnes) Dohn Norwood (Psalms) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Michael Saltzman, Joe Gayton, Tony Gayton