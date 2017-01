TNT-Serie 11:05 bis 11:50 Serien McLeods Töchter Retter in der Not AUS 2004 16:9 Merken Als Tess von ihrem Pferd abgeworfen wird, ist plötzlich Dave zur Stelle und hilft ihr aus ihrer Notlage. Der Witwer war auf dem Weg nach Drover's Run, da er immer noch in Tess verliebt ist, doch die träumt inzwischen von einer gemeinsamen Zukunft mit Nick. Als Dave und Nick bei der Neueröffnung der Tankstellen aufeinandertreffen, kommt es im Handumdrehen zu einem Streit zwischen den beiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Rachael Carpani (Jodi Fountain) John Jarratt (Terry Dodge) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Jessica Hobbs Drehbuch: Sally Webb Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 15:12

Seit 223 Min. Sport Quiz

Quiz

Sport1 09:15 bis 12:00

Seit 145 Min. Langlauf

Wintersport

Eurosport 10:30 bis 11:45

Seit 70 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 10:50 bis 11:55

Seit 50 Min.