TNT-Serie 07:45 bis 08:35 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord im Nobelhotel USA 1992 Jessica besucht eine Freundin in Monte Carlo. Dort untersucht sie den Mord an einem Geschäftsmann und den Diebstahl der Diamanten seiner Frau. Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Neill Barry (Richie Floret) Patrick Bauchau (Inspector Morel) David Birney (Earl Harper) Maryam D'Abo (Barbara Calloway) Lise Hilboldt (Cynthia Harper) Bo Hopkins (Scott Larkin) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Bruce Lansbury Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 12