Heimatkanal 23:15 bis 00:50 Liebesfilm Kitty und die große Welt D 1956 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Am Rande der Weltgeschichte spielt diese zauberhafte Liebesromanze, die im Jahre 1956 (ursprünglich in Farbe) entstand. Kitty (Romy Schneider), eine moderne junge Dame, gelangt durch ihre Bekanntschaft mit einem Minister (O. E. Hasse) plötzlich in die große Weltpolitik. Dabei verliebt sie sich in den jungen gutaussehenden Diplomaten Robert Ashlin (Karlheinz Böhm). - Der Film gilt bis heute als seltenster aller Romy-Schneider-Filme. Jahrzehntelang war der Verbleib des Materials unklar, bis 2012 in einem Filmarchiv eine Schwarzweiß-Kopie entdeckt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Romy Schneider (Kitty Dupont) Karlheinz Böhm (Robert Ashlin) O.E. Hasse (Sir William Ashlin) Ernst Schröder (Mr. Crawford - Sekretär) Paul Dahlke (Herr Dupont) Alice Treff (Frau Dupont) Peer Schmidt (Boris Malewsky - Reporter) Originaltitel: Kitty und die große Welt Regie: Alfred Weidenmann Drehbuch: Emil Burri Kamera: Helmut Ashley, Robert Hofer Musik: Hans-Martin Majewski Altersempfehlung: ab 6