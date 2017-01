Heimatkanal 14:15 bis 15:50 Komödie Der Gauner und der liebe Gott D 1960 Stereo 20 40 60 80 100 Merken "Knacker-Paule" steht schon wieder wegen Einbruchs vor Gericht, doch ist er diesmal tatsächlich unschuldig. Das gericht verurteilt ihn dennoch, was ihn zur Flucht aus dem Gerichtssal in eine Kirche zwingt. Er nimmt sich dort etwas Geld und das Priestergewand und macht sich als Pfarrer Paul auf den weiteren Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gert Fröbe (Paul Wittkowski) Karlheinz Böhm (Pfarrer Steiner) Ellen Schwiers (Maria Holzmann) Manfred Kunst (Peter, ihr Sohn) Lucie Englisch (Frau Nestle) Rudolf Vogel (Baumberger) Barbara Gallauner (Fräulein Mauer) Originaltitel: Der Gauner und der liebe Gott Regie: Axel von Ambesser Drehbuch: Curth Flatow, Stefan Gommermann Kamera: Oskar Schnirch Musik: Norbert Schultze Altersempfehlung: ab 12