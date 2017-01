Heimatkanal 06:55 bis 08:35 Komödie ... und du mein Schatz bleibst hier A 1961 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Peter Baumann und seine Studienfreunde interessieren sich mehr für Jazz als für die Hochschule. In der Stadthalle dürfen die Anfänger nicht auftreten. Nur gut, dass sich einige vitale Senioren aus dem Altersheim für die Musiker einsetzen und sie somit das langersehnte Ziel, in einer großen Revue auftreten zu dürfen, erreichen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vivi Bach (Helga) Hans von Borsody (Peter Baumann) Trude Herr (Trude) Hans Moser (Haberl) Paul Hörbiger (Berger) Susi Nicoletti (Gräfin von Kokowsky) Anne-Marie Kolb (Margot) Originaltitel: ...und du, mein Schatz, bleibst hier Regie: Franz Antel Drehbuch: Kurt Nachmann, Karl Farkas, Rolf Olsen Kamera: Hans H. Theyer Musik: Johannes Fehring Altersempfehlung: ab 12