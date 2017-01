Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Überlebt! GB 2012 Stereo 16:9 Merken "In meinen Kopf steckte eine Gartenschere!" - Einen Aufschrei wie diesen vermutet man höchstens in einem Splatter-Film, doch ein Mann aus Arizona musste diesen grauenhaften Unfall am eigenen Leib erfahren. Der 86-jährige Leroy Luetscher stürzt bei der Gartenarbeit so unglücklich in seine Rosenschere, dass sich ihr Griff durch seine Augenhöhle bis tief in den Rachen bohrt. Seine Lebensgefährtin, die Zeugin dieses Horror-Szenarios ist, packt das pure Entsetzen. Sie sieht Leroy bereits tot. Ein Notarztwagen bringt den Hobby-Gärtner in die Universitätsklinik von Tuscon, wo die Chirurgen ein medizinisches Wunder vollbringen: Sie retten nicht nur das Leben ihres Patienten, sonde In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Body Invaders