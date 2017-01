Discovery Channel 17:30 bis 18:15 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Kapitän Harris Junior USA 2014 Stereo 16:9 Merken Sein Vater war eine Legende auf dem Beringmeer. Deshalb ist es für Josh Harris nicht leicht, in diese Fußstapfen zu treten. Doch der neue Schiffseigner der "Cornelia Marie" hat einen erfahrenen Seebären mit an Bord. Skipper Casey McManus übernimmt bei schwerem Seegang das Ruder des Schiffes. Die Besatzung hofft 350 Kilometer nordwestlich von Dutch Harbor auf ordentliche Fangzahlen, aber beim ersten Anlauf ziehen die Männer nur leere Körbe an Deck. Ein guter Start in die Schneekrabben-Saison sieht anders aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Petrie (Narrator) Josh Harris (Himself - Boat Owner: Cornelia Marie) Travis Lofland (Himself - Deckhand: Cornelia Marie) Zach Larson (Himself - Deckhand & Engineer: Cape Caution) Bill Wichrowski (Himself - Captain: Cape Caution) Myles Johnson (Himself - Greenhorn: Cape Caution) Keith Colburn (Himself - Captain: Wizard) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 6