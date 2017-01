Discovery Channel 16:00 bis 16:45 Dokumentation Driving Wild mit Marc Priestley Lowriding in Mexiko GB 2016 Stereo 16:9 Merken California coolness: In den 1950er Jahren beginnen Auto-Freaks in Amerika ihre Schlitten immer tiefer zu legen. Mittels batteriebetriebenen Hydraulikpumpen und speziellen Springfedern sind die stylischen Kisten außerdem perfekt für funky Fahrmanöver geeignet - der legendäre Lowrider ist geboren! Ex-Formel-1-Mechaniker Marc Priestley taucht in dieser Folge tief in die mexikanische Lowrider-Szene ab. In der Grenzstadt Mexicali nimmt der Brite gemeinsam mit den Männern des traditionsreichen "Aztlan Car Club" an einem "Hop off" teil. Um bei der Challenge zu punkten, wird ein 1987er Oldsmobile Cutlass Supreme massiv aufgerüstet. Kann das Lowrider-Kampfschiff die Zwei-Me In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gears, Grease and Glory Altersempfehlung: ab 6