Discovery Channel 11:00 bis 11:45 Dokumentation Achtung, Sprengung! USA 2009 Stereo 16:9 Merken Mehrere Wochen lang haben die englischen Spreng-Profis John Faulkner und Robyn Rushforth die Baupläne zweier Hochhäuser im schottischen Glasgow studiert. Mit knapp 53 Metern sind die 20-stöckigen Gebäude aus den 60er Jahren höher als die amerikanische Freiheitsstatue. Nun stehen die Kolosse kurz vor der Sprengung. Faulkner und Rushford sind bei ihrem Job einem enormen Druck ausgesetzt, da bei Abrissmanövern nicht immer alles glatt geht: 1993 endete ein ähnlich aufwändiges Projekt in unmittelbarer Nähe katastrophal. Teile des gesprengten Bauwerks schossen fast 100 Meter durch die Luft, richteten in der Umgebung große Sachschäden an und töteten eine Passantin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Blowdown

