Beate Uhse TV 00:40 bis 02:05 Erotikfilm Nackt und kess am Königssee D 1977 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Auf der Suche nach einer sagenumwobenen potenzsteigernden Pflanze kommt ein impotenter Schotte an den idyllischen Königssee. Dort bekommt er schon bald eifrige Konkurrenz. Denn wenn es um die Lust geht, gibt es in Bayern kein Halten mehr. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Peter Thom (McFitz) Anderl Bäuerl (Toni Erdinger) Britt Corvin (Marein) Willi Neuhaus (Michel Hinterseer) Renate Ruhland (Ernie Hinterseer) Sepp Gneissl (Sedlmayer) Angi Hefner (Resi) Originaltitel: Nackt und keß am Königssee Regie: Jürgen Enz Kamera: Karl Freisinger Altersempfehlung: ab 18