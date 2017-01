Beate Uhse TV 23:00 bis 00:25 Erotikfilm Babysitting the Baumgartners USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die erste Verfilmung aus Selena Kitts erotischer Bestseller-Buchreihe über die amourösen Abenteuer der Familie Baumgartner. Die Buchserie umfasst mittlerweile 13 Bände, die allesamt in den USA die Verkaufscharts stürmten. Selena Kitt schreibt für die New York Times und gewann bereits zahreiche Epic Awards im Bereich Erotik. Für das Label Adam & Eve inszenierte Regisseurin Kay Brandt den gleichnamigen 5. Teil der Baumgartner-Reihe mit prominentem Erotik-Cast und als ästhetisch neuartigen Filmgenuss. Die Eheleute Baumgartner laden ihre Babysitterin Ronnie (sehr sexy: Sara Luvv) in ihr Strandhaus ein. Schnell wird klar, dass beide ei In Google-Kalender eintragen Regie: Kay Brandt Altersempfehlung: ab 18