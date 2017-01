Spiegel Geschichte 11:25 bis 12:20 Dokumentation Schattenkampf - Europas Widerstand gegen die Nazis 1943/1944 - Stürmische Zeiten F 2011 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: In ganz Europa verbreitet die Gestapo Angst und Terror. Sie infiltriert Widerstandsgruppen und verhaftet massenweise Mitglieder und Verdächtige. Die Taten der Widerstandskämpfer rächen die Nazis mit unerbittlicher Brutalität. So sind Massenexekutionen an der Zivilbevölkerung keine Seltenheit und kommen in fast allen besetzten Ländern vor. Doch die sich in den Jahren 1943 und 1944 verdichtende Aussicht auf die Landung der Alliierten in Europa gibt den Widerstandsbewegungen auf dem gesamten Kontinent Hoffnung und Auftrieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les Combattants de l?Ombre

